Lente kijkt zondag om een hoekje, volgende week nog meer zon

Afgelopen week was het al vaak zonnig. Daarbij was het wel vrij koud, vooral tijdens de nachten en ochtenden. Op uitgebreide schaal kwam het tot vorst. Van vorst is dit weekend geen sprake en ook overdag komt het kwik hoger uit dan de afgelopen dagen.

Zondag iets grotere zonkansen

Waarschijnlijk start de tweede dag van het weekend grijs met plaatselijk mist en verder veel bewolking. Gaandeweg de dag komt er meer ruimte voor de zon en daarbij is het in de kustprovincies wat zonniger dan in het oosten. Het wordt 10 of 11 graden en het waait nauwelijks. ,,Zeker als de zon doorbreekt doet het lenteachtig aan en het is dan aangenaam weer voor een fietstocht of een wandeling”, stelt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. Weerman Rico Schröder van Weerplaza vult hem aan: ,,Een zonnig plekje in de zon en uit de wind doet ook al denken aan lente.”