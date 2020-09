Leon M. vermoordde zijn ouders: ‘Hoeveel signalen waren nodig om hem op te nemen?’

,,Hoeveel signalen waren nodig om mijn broer op te laten nemen?” Die vraag stelt de oudere broer van Leon M. gistermiddag voor de rechtbank in Zutphen. Leon M. bracht maandagnacht 21 oktober 2019 zijn ouders op gruwelijke wijze om het leven.



De broer spreekt met mededogen over Leon. Maar niet over de instanties die zijn ouders in de kou lieten staan toen ze de afglijdende Leon wilden laten opnemen. De broer noemt GGNet, Iriszorg en Pro Persona als partijen die Leon over een periode van tien jaar niet konden helpen. Feitelijk vindt de broer dat de hele geestelijke gezondheidszorg heeft gefaald.