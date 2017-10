Leraren plannen nu al vervolgstaking in november

Als de staking van donderdag niets zal opleveren, dan zullen leraren in november opnieuw staken. Duizenden basisscholen sluiten dan voor minimaal twee dagen hun deuren. Dat heeft Primair Onderwijs in Actie vandaag bekend gemaakt in de Volkskrant.

De basisschoolleraren willen een lagere werkdruk en een hoger salaris. Volgens de leraren is dat hogere salaris nodig, omdat de lonen in het basisonderwijs een stuk lager liggen dan in het voortgezet onderwijs of bij andere hbo-banen.

Op donderdag 5 oktober wordt de hele dag gestaakt. Als de leraren dan niet hun zin krijgen, volgt er in november een nieuwe actie. ,,We gaan niet terugschakelen'', zegt basisschoolleraar en woordvoerder van PO in Actie Tijs Roovers tegen de Volkskrant. ,,Want als we nu niets voor elkaar krijgen, dan lukt het nooit meer. Er is een enorme actiebereidheid onder leraren.''