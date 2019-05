Leraren verbaasden zich meteen al over hoge toetsadviezen

Ook de dochter van Claudia Hamilton scoorde hoger voor de eindtoets; havo/vwo in plaats van vmbo-t/havo. ,,Voor haar zelfvertrouwen was dat heel leuk. Ze was ook heel trots”, vertelt deze moeder. De school besloot het advies op te schroeven naar havo. Of dat zo blijft, is voor deze groep 8-leerling nog onzeker. Ze is op schoolkamp en krijgt weinig van alle onrust mee. ,,Het was een leuke opsteker, maar we hadden al besloten dat ze gewoon in een vmbo-t/havo-brugklas zou starten. Dus er zal niets veranderen.’’



Het is de redding op obs De Flint in Deventer. Hoewel de helft van de klas via Route 8 een hoger toetsadvies kreeg, besloten de leerkrachten slechts één schooladvies naar boven bij te stellen. ,,We hebben meerdere gesprekken met ouders gevoerd, maar uiteindelijk onze intuïtie gevolgd. Een compliment voor onze leerkrachten. Die hebben goed in de gaten gehad dat de toetsadviezen niet klopten”, reageert directeur Rogier Stappers. Bovendien vonden de ouders van de betrokken leerlingen die beslissing acceptabel. De leerling die wél een hoger advies kreeg, houdt dat. ,,Die zat toch al net op de grens.”



Ook deze school trok bij de toetsaanbieder aan de bel over de hoge adviezen. ,,We hebben meteen na de meivakantie gebeld en merkten al dat de persoon aan de andere kant van de lijn wat vaag reageerde over de uitslagen. Maar toen konden we dat niet plaatsen”, vertelt Stappers. De directeur is verbaasd dat dit heeft kunnen gebeuren. ,,Het is nogal wat. Dit is misschien wel de belangrijkste toets van de hele basisschoolcarrière. Het is een hele vervelende situatie, vooral voor de leerlingen en hun ouders.”