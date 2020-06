Leven na een abortus: ‘Het verdriet gaat nooit helemaal weg’

Grote drukte bij GGD om afspraak te maken voor coronatest: ‘Al onze medewer­kers in gesprek’

16:13 Het is vandaag al direct een grote drukte bij de GGD om een afspraak te maken voor een coronatest. De gratis afsprakenlijn (0800-1202) ging om 08.00 uur open en sindsdien is het er zo druk dat het lang kan duren voordat een beller aan de beurt is. Wie belt, krijgt te horen dat ‘al onze medewerkers’ op dit moment in gesprek zijn en ‘we u zo snel mogelijk te woord zullen staan’.