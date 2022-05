Leven van scholiere Marit (17) overhoop na mysterieuze ‘prik in been’: ‘Ik ben gedrogeerd’

van wieg tot graf Net toen Jan (1991–2022) zijn geluk had gevonden, sloeg het noodlot genadeloos toe

In de rubriek Van Wieg tot Graf vertellen wij het verhaal achter een overlijdensbericht. Vandaag het levensverhaal van AD-journalist Jan van Dam (1991-2022), die vorige maand hoorde dat hij uitgezaaide maagkanker had. Slechts drie weken later overleed hij. ‘Ik wil gaan als een man, niet als een zielenpoot.’

16 mei