‘Levensgevaarlijke’ designerdrugs legaal te bestellen via reclamesticker: ‘Zeer zorgelijk’

In vijftien seconden was het gebeurd. Toen was Myron, zeventien jaar oud, dood. In het proces tegen de negen verdachten kwamen dinsdag de broers aan bod die hem schopten, daarna zou één van hen een mes diep in het puberlijf hebben gestoken. Myrons vader sprak voor het eerst. Hij bidt voor ze.

26 oktober