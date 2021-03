Lezers reageren: waar wil je naartoe als het gedaan is met corona?

In quarantaine, dag 378

Er is zo veel verlangen! Ik vroeg waar u naartoe wilde als het eenmaal gedaan is met corona. Nou, naar De Dijk, Blof, Rob de Nijs, Direct, Racoon, André Rieu, de dorpsfanfare et cetera. Maar vooral willen we ons omringen met onze geliefden. Niet verrassend misschien, maar wel ontroerend om het allemaal langs te zien komen. Daarom laat ik u even lekker meelezen. Reageren: frankpoorthuis@dpgmedia.nl