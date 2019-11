Lichaam drenkeling na 66 jaar op basis van dna zoon alsnog geïdentificeerd

Het gaat om de in 1924 geboren Andries Penning, kapitein van de kustvaarder Westland, meldt de politie vandaag. Pennings schip was op weg van Duitsland naar Engeland en verging met zeven opvarenden in de nacht van de watersnoodramp van 1953 op de Noordzee.



Drie maanden later spoelde een lichaam aan op Terschelling, dat daarna op het eiland in graf O-2 als onbekend persoon is begraven. Een paar maanden geleden meldde de 69-jarige zoon, na een bezoek aan het wrakkenmuseum op Terschelling, zich bij de politie om dna af staan.



In september kreeg de zoon te horen dat zijn vader de man was die begraven lag in het graf. De politie vraagt directe nabestaanden van andere vermisten, van wie nog geen dna is afgenomen, zich te melden voor een afspraak. Hiermee wordt een profiel opgesteld dat in de databank wordt opgenomen.