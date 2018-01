Lichaam gevonden in water Leeuwarden, mogelijk Remon

In de Noordsingel in Leeuwarden is vandaag door een wandelaar een stoffelijk overschot gevonden. De politie houdt er rekening mee dat dit het lichaam zou kunnen zijn van de vermiste Remon Bruinsma. De achttienjarige jongen wordt sinds 1 december vermist na een avondje stappen.

Eerdere zoekacties met duikers, speurhonden en helikopters leverden niets op.

De politie heeft de identiteit van de dode nog niet kunnen vaststellen. Een voorbijganger ontdekte het stoffelijk overschot aan het begin van de middag in de Noorder Stadsgracht naast de Noordersingel, ter hoogte van de Noorderbrug. Politieschermen zijn bij de vindplaats neergezet zodat de rechercheurs hun werk rustig kunnen doen.

,,We begrijpen dat er veel vragen zijn vanwege de vondst van het lichaam in Leeuwarden. Hoewel we altijd integer handelen, is het van belang te benadrukken dat we uitvoerig onderzoek doen. Daarom kunnen veel vragen -die wij ook hebben- nu nog niet beantwoord worden'', schrijft de politie Friesland op Twitter.



De 18-jarige jongen uit Zwaagwesteinde verdween begin december na een stapavond in Leeuwarden. Remon werd voor het laatst gezien rond 2.00 uur 's nachts toen hij een kroeg op de Leeuwarder Nieuwestad verliet. Hij zou bij een klasgenoot blijven slapen, maar kwam daar nooit aan. Zijn telefoon werd later bij een filiaal van de C&A in de buurt teruggevonden.



De politie ging er eerder vanuit dat Bruinsma mogelijk in het water terecht was gekomen. Een zoekactie per boot langs de kades van de Leeuwarder grachten leverde echter niets op. Een onderzoeksteam van de politie ging verder met sporenonderzoek. Onder meer met speurhonden werd gezocht langs de grachten in de Friese hoofdstad. Een zoekactie door een politiehelikopter met een warmtebeeldcamera leverde niks op.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Remon Bruinsma verdween ruim drie weken geleden na een avondje stappen in Leeuwarden. © Facebook

Zoektochten

Ook groepen vrienden, familie en kennissen gingen zelf op zoek naar de vermiste jongen. Zijn tweelingbroer Alex Bruinsma gaf de moed niet op: ,,Als je met de zoekactie bezig bent, heb je het gevoel dat je echt wat doet'', zei hij eerder tegen Omroep Friesland. ,,Er zijn heel veel mensen die ik niet persoonlijk ken. Maar het is heel mooi om te zien dat er zoveel mensen hier naartoe komen om zo'n inzet voor ons te doen.''



Er was even nieuwe hoop toen een groepje jongeren opdook dat Remon op de avond van zijn verdwijning moet hebben gezien. Geen van hen kon zich de ontmoeting met Remon echter nog herinneren.



Ondanks de vele dagen dat Remon weg is, bleef tweelingbroer Alex hoop houden op nieuws. ,,Het duurt al zo lang. Het is nog steeds onwerkelijk, maar wij houden hoop.''

Volledig scherm © GinoPress B.V.