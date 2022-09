Lichaam gevonden op dak van kerk in Leeuwarden, slachtoffer (33) klom zelf naar boven

Simone was 25 toen ze stierf aan anorexia, nu rent haar broer Arthur voor haar de marathon in New York

DOETINCHEM - Simone uit Doetinchem sterft als ze pas 25 jaar oud is. Aan anorexia nervosa. Broer Arthur gaat nu de marathon in New York lopen in haar naam. Hij haalt er geld mee op voor de bestrijding van de vreselijke ziekte.

9 september