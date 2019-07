Lichaam gevonden tijdens zoektocht naar vermiste Arnee (21)

Het lichaam werd in een sloot aan de straat Turfschip in Heerenveen aangetroffen. De vindplek is nabij de Gereformeerde Basisschool (GBS) Futura en is niet ver van de plek waar de vermiste Arnee Elsinga verdween. ,,We zijn nu druk bezig met het onderzoek en kunnen nog niks bevestigen over de identiteit van de persoon’’, vertelt officier van dienst Henri ten Hoeve aan de Leeuwarder Courant.

Vandaag werd al bekend dat rond half vijf een man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van de betrokkenheid bij de vermissing.

Normale toestand

Arnee woont in Heerenveen en is in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur voor het laatst gezien in café De Skoffel in zijn woonplaats. Camerabeelden wijzen uit dat hij de kroeg rond dat tijdstip alleen en in een ‘normale’ toestand verliet.