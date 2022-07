Lichaam vader Duits gezin gevonden na kano-ongeval op Veluwemeer

Het Duitse gezin raakte gisteren te water tijdens een kanotocht op het Veluwemeer. Vastgeklampt aan een boei werd het 7-jarige meisje gevonden. Ook haar moeder werd uit het water gehaald, maar was er slecht aan toe. Er is nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten, zo meldde de politie. Het 7-jarige meisje ligt in het ziekenhuis.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onduidelijkheid

Gisteren rond 15.00 uur werd het noodnummer gebeld vanwege een persoon te water bij de Bremerbergdijk in Biddinghuizen. Ongeveer anderhalf uur later werd besloten om te stoppen met speuren en over te gaan op een bergingsactie. ,,De kustwacht heeft nog een kwartiertje langer gevlogen, in de hoop de twee vermiste gezinsleden te vinden, maar helaas...”, vertelde woordvoerder Jan Hansen.



Het 7-jarige dochtertje werd gevonden op een boei. Met haar gaat het -naar omstandigheden- goed. ,,Ze zat veilig op de kant”, aldus Hansen. De moeder werd ten zuiden van De Ral uit het water gehaald en werd volgens Hansen gereanimeerd. Zowel moeder als dochter werden daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. ‘s Avonds werd bekend dat de vrouw toch was overleden.