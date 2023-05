Lichaam vader lag in vrieskist van 82-jarige zoon in Landgraaf: ‘Heb hem in jaren niet gezien’

Bij een 82-jarige man thuis is dit weekend een lijk aangetroffen dat er lange tijd lag. De bewoner heeft zijn vader na een natuurlijke dood in de vrieskist bewaard. De politie in Landgraaf (Limburg) wil nu weten hoelang het lichaam daar lag en waarom.

Een buurman van de Mansholtstraat in Landgraaf zegt de vader des huizes al 25 jaar niet meer gezien te hebben. ,,En zaterdag stonden hier opeens vier of vijf politieauto's, met een lijkwagen.”

Geen misdrijf

Voor buren was het niet meteen duidelijk wie er was overleden. Een dag later horen ze pas dat de 82-jarige zoon zijn vader heeft ingevoren. Waarschijnlijk in een vrieskist in de tuin van het rommelig uitziende huis.

Tegen de regionale omroep L1 heeft de verdachte gezegd dat zijn vader anderhalf jaar geleden op 101-jarige leeftijd overleed. ,,Ik wilde hem niet kwijt. Anders zou ik hem missen.” Hij zou zijn vader in de vriezer hebben bewaard om ‘nog met hem te kunnen praten'. De politie gaat verder niet in op de relatie tussen de twee.

Volgens een woordvoerder van de politie is de bewoner aangemerkt als verdachte, maar niet aangehouden. Hij is verhoord en uitgesloten is dat de hoogbejaarde is omgebracht. ,,We willen weten hoelang die man daar al lag en waarom.” Daarom worden meerdere scenario’s onderzocht, bijvoorbeeld fraude rond het ouderdomspensioen van de overledene.

‘Zag er niet goed uit’

De laatste keer dat de buurman met de verdachte praatte was anderhalve week geleden. ,,Hij is zelf ook ziek. Door een tumor moet hij regelmatig naar het ziekenhuis.” De tachtiger loopt altijd met een pet op. ,,Een operatie zou bij hem niet goed gelukt zijn. Dus op zijn hoofd is de huid niet mooi glad. Hij zag er niet goed uit, de laatste keer dat ik hem sprak.”

De zaak zou aan het rollen zijn gebracht door de huisarts van de overledene. Die zou zijn zorgen over het welzijn van de man hebben geuit tegenover de politie. Daarop trokken agenten naar de Mansholtstraat en vonden het lichaam.

De buurman weet dat de verdachte een vrouw had. Zij overleed in 1997 aan kanker. Hij heeft nog een dochter. ,,Maar haar heb ik nog niet gezien.” Zijn buurman was bepaald niet de makkelijkste om een gesprek mee te voeren. Maar over zijn leven weet hij niet meer dan de ziekenhuisbezoeken en dat hij werkloos is. ,,Misschien waren financiële problemen de reden? Volgens mij heeft hij nooit gewerkt. En niet iedereen kan een begrafenis betalen.”

De woning is sinds 1967 eigendom van de 82-jarige verdachte. Op het adres staat ook zijn vader ingeschreven. Mocht de zoon worden veroordeeld voor het verbergen van een lichaam, dan staat daar een maximum gevangenisstraf van twee jaar of een stevige geldboete op.

