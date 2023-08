Lichaam van vader én zoon wordt overgenomen door chronische ziekte: ‘Ik zorg 24/7 voor hem’

Willem (35) raakt vier keer kort zijn telefoon aan, secondes later gaat het gruwelijk mis: 'Niemand wilde dit’

Een normale septemberdag is 9 uur, 45 minuten en 18 seconden onderweg als het volledig misgaat in Lochem. Auto-onderdelen van drie auto's liggen bezaaid over de N346. Twee slachtoffers liggen in de berm. Loeiende sirenes. Een 81-jarige man uit Deventer kan het niet meer navertellen. Een jaar later speelt de nachtmerrie van alle betrokkenen zich in de rechtszaal weer af.