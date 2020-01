Lichaam van vermiste Max Meijer (23) uit water gehaald in Antwerpen

Vermist na avondje stappen in Antwerpen

Max Meijer verdween op zondagochtend 8 december na een avondje stappen in Antwerpen. Rond zes uur in de ochtend werd hij nog gespot in pitazaak Kababu in het Schipperskwartier en later werd hij nog in beeld gebracht aan de Waagnatie, vlakbij de Schelde. Mogelijk kwam hij toen in de rivier terecht, waarop Royerssluis aansluit, want elk teken van leven van hem verdween die ochtend.