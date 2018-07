Lichaam Wouter van Luijn terug in Nederland, uitvaart morgen

Het lichaam van de acht dagen geleden op Mallorca door een misdrijf overleden filmeditor Wouter van Luijn is terug in Nederland. Dat bevestigt een vriend van de familie. Morgen wordt Van Luijn in besloten kring begraven.

Wouter van Luijn (34) werd in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 juli neergeslagen in een achterbuurt op het eiland Mallorca, waar hij op vakantie was met zijn vader. Door de klappen die hij kreeg overleed Van Luijn later in het ziekenhuis. Hij zou van plan zijn geweest drugs te kopen. De man met wie hij in contact kwam, Adrian F., is opgepakt en beweert dat de ruzie ontstond omdat Van Luijn in de drugswijk op straat ging wildplassen.

Herdenking

Het lichaam van Wouter van Luijn is gistermorgen teruggekomen in Nederland. Vanmiddag vindt in het Amsterdamse theater Tuschinski een herdenking plaats voor familie en vrienden. Morgen is de uitvaart, eveneens in besloten kring.

Op Mallorca is het onderzoek naar de dood van de talentvolle filmeditor in volle gang. Verdachte Adrian F. (19) zit vast. De politie gaat ervan uit dat Van Luijn is neergeslagen bij een poging hem te beroven. Hij overleed later in het ziekenhuis.