Lierse plantenkweker vrijgelaten in liquidatiezaak, dna blijft raadsel

De familie van de Lierenaar is opgelucht: ,,Onze jongen is 24-karaats goudeerlijk,'' zegt zijn vader. ,,Het is voor ons ook een raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ze vertellen ons niks.'' De overige drie personen die in het onderzoek naar de liquidatie zijn aangehouden zitten nog in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Mede daarom is het OM terughoudend met het geven van meer informatie.

In die databank zit alleen dna-materiaal van personen na het plegen van een misdrijf waar een gevangenisstraf van vier jaar of meer op staat of na een mishandeling. In de regio Den Haag heeft de plantenkweker alleen ooit een keer voor een klein vergrijp (vernielen van verkeersborden) voor de politierechter gestaan. Niet bekend is of hij toen is veroordeeld. ,,En er was een keer iets met zijn rijbewijs, een jeugdzonde,'' zegt zijn vader.