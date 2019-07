Ligt mijn vader nog rustig op de zeebodem? Katja (77) vindt ruiming oorlogswrak 'respectloos’

Zijn portret staat prominent in de huiskamer. Een knappe, jonge man kijkt weg van de camera. Hij is hier net 25 jaar oud. Katja Boonstra heeft hem nooit gekend, maar haar moeder sprak vol liefde over hem. Kort nadat zij zwanger raakte eind 1941, trok officier Willem Blom met 35 collega’s ten strijde tegen de Japanners. Hij werkte in de machinekamer van onderzeeboot Hare Majesteit K16. Ze boekten grote successen. Brachten op 24 december nog een Japans fregat tot zinken in ondiepe wateren. Maar een dag later sloeg het noodlot toe en werden ze zelf getroffen door een Japanse torpedo.