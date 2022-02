Lijst met regenboogkandidaten valt verkeerd: ‘In stemhokje boeit het niet met wie ik naar bed ga’

Onderzoe­kers slaan alarm: 'Door woningiso­la­tie is meervleer­muis in 2030 uitgestor­ven’

De meervleermuis wordt in Nederland met uitsterven bedreigd. Vooral door renovaties en het beter isoleren van woningen hebben de dieren steeds minder plekken om te verblijven en zich voort te planten. Hun aantal is de afgelopen decennia bijna gehalveerd. Als er geen maatregelen worden genomen, zijn ze in 2030 verdwenen. Daarvoor waarschuwt stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland (Sevon).

10 februari