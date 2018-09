Lili en Howick zijn weer terecht

Detentiecentrum

DT&V en Nidos zouden volgens Borghaerts hebben gedreigd de kinderen in een detentiecentrum te stoppen als Lili en Howick door de autoriteiten werden gevonden. ,,Het Nidos wilde toezicht blijven houden en drong bij Armina aan om de verblijfplaats van de kinderen bekend te maken. Er was een medewerker van het Nidos in Jerevan die urenlang bij haar heeft gezeten. Moeder Armina werd verscheurd tussen wat ze voor haar kinderen wil en wat er van haar werd gevraagd. Lili en Howick konden de afgelopen dagen eindelijk weer onbezorgd buiten spelen en hoefde niet bang te zijn dat er ieder moment iemand aan de deur stond die hen op kwam halen. De poging van Armina om de kinderen een paar dagen rust te gunnen is niet gelukt.”

Ondergedoken

Moeder Armina schreef gisteren in een brief aan deze krant dat ze in paniek raakte toen ze via neuroloog Erik Scherder hoorde dat haar kinderen posttraumatische stresssyndroom (PTSS) hebben en dat de kans op herstel volgens Scherder in Armenië klein is. ,,De afgelopen dagen is de spanning voor Lili en Howick te groot. De stress is zo groot, dat ik bang ben dat mijn kinderen instorten als dit zo doorgaat. In Armenië zullen zij nog meer stress krijgen. Ik kan hier niet voor hen zorgen en hier is geen goede hulp voor traumaverwerking. Ik kan hun verdriet en angst niet meer aanzien. Het is mijn taak als moeder om Howick en Lili te beschermen,” schreef de 37-jarige moeder. Een jaar geleden werd ze in haar eentje teruggestuurd naar Armenië, omdat de kinderen toen ook zaten ondergedoken.