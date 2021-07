Limburg-Noord zet zich schrap: ‘Hoeveelheid water is ongekend, situatie is echt kritiek’

Inwoners van Noord-en Midden-Limburg moeten er rekening mee dat in de buurt van de Maas op meerdere locaties in het gebied evacuaties plaats gaat vinden. Er stroomt meer water door de rivier dan eerder voorspeld en de dijk langs de rivier kent, ondanks versterkingen de laatste decennia, nog een aantal zwakke plekken. ‘Het is echt een kritieke situatie’, zei Jos Teeuwen van het Waterschap zojuist op een persconferentie.

De regio brengt nu in kaart waar gevaar dreigt. Daarover wordt later vandaag meer bekend. Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, zegt dat de hoeveelheid water die er aankomt ongekend is. Ook komt in de regio de Roer samen met de Maas. Van beide zijden komen grote hoeveelheden water. Eerder werd al bekend dat rond de Hambeek in Roermond huishoudens geëvacueerd gaan worden.

,,Het is de combi van het water uit de Roer en de Maas", zegt Teeuwen. ,,De wijken rond de Ham-monding zullen geraakt worden. Ergens morgen in de middag. Als de waterstanden in beide rivieren gelijk is, kan de Roer dan niet meer afstromen naar de Maas.”

Volgens Scholten is de situatie erger dan in 1993 en 1995, toen delen van Limburg natte voeten kregen. ,,Toen kwam er op het hoogtepunt 2750 kuub water per seconde via de Maas binnen bij Sint Pieter, nu is dat naar verwachting 3350 tot 3700 kuub per seconde. Het is ongekend hoog water, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. We halen echt alles uit de kast, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat er op plekken overlast komt. Er zijn plekken langs de rivier die nog zwak zijn. Ik doe daarom een beroep op de zelfredzaamheid van mensen. Neem maatregelen!”

Volledig scherm Burgemeester Antoin Scholten van Venlo. © ANP

Na 1995 is er veel gebeurd om overstromingen te voorkomen. Teeuwen: ,,Er zijn bij de Maas dijkversterkingen geweest, nevengeulen, retentiebekkens... Maar dat is nog niet overal klaar. Dat zal de situatie de komende tijd echt spannend gaan maken.”

De regio probeert momenteel de zwakke plekken in kaart te brengen en met behulp van kleurcodes aan te geven waar mogelijk niet voldoende bescherming is. In de loop van de dag wordt daarover meer naar buiten gebracht. Scholten houdt rekening met evacuatie van 5000 huishoudens.

Naar verwachting bereikt de piek vrijdag om 18.00 uur Roermond. Zaterdagavond heeft deze piek Venlo en zondagavond Mook-Middelaar bereikt.

In Roermond worden honderden woningen ontruimd. Dat heeft alles te maken met de snel stijgende Roer en zijriviertje de Hambeek. Alle woningen die rond de Hambeek in Roermond liggen worden geëvacueerd. Het zou gaan om vijfhonderd woningen.

Waterstanden

De afvoer van de Maas bij Sint Pieter is donderdagavond naar verwachting nog groter dan eerder werd aangenomen, meldt Rijkswaterstaat. Naar verwachting zal de afvoerpiek van de rivier uitkomen op 3375 kubieke meter water per seconde. Eerder dacht Rijkswaterstaat dat de piek op 3000 kubieke meter per seconde terecht zou komen.

Als de piek op 3375 meter water per seconde eindigt, staat het hoogwater in de top 3 van hoogste standen van de Maas ooit. Zo’n grote afvoer komt gemiddeld eens in de honderd jaar voor en is nooit eerder in de zomer voorgekomen.

