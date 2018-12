Limburgse dierentuin kleurt volgend jaar roze: 400 flamingo's op komst

De roze groep gaat voor ‘een magisch spektakel’ zorgen, meldt de dierentuin in een persbericht. Ze krijgen een leefgebied met een oppervlakte van 3.000m2. Volgens GaiaZoo is het een groen en gevarieerd, waterrijk gebied, ‘zodat deze kolonievogels de ruimte hebben om natuurlijk gedrag te vertonen’.

De grote flamingo - de naam zegt het al - is de grootste van de hele flamingofamilie. Hij wordt zo’n anderhalve meter groot. Hij heeft volgens de dierentuin een fraaie wit-roze verenkleed met oranje accenten. Daarnaast beschikt hij over ‘een markante, roze gehoekte snavel met een zwarte punt, een extreem lange nek én diep-roze poten'. ,,Een zeer elegante verschijning.”

Gemêleerd

In het wild komt het dier overigens ook in Europa voor, vooral in Zuid-Frankrijk. Verder leeft hij in Afrika en Azië. De kolonie van 400 flamingo’s die naar Limburg verhuist, is een gemêleerd gezelschap met diverse kleurschakeringen en leeftijden, zegt de dierentuin. Waar ze nu precies verblijven, vermeldt GaiaZoo er niet bij. De dierentuin was zaterdagmiddag niet bereikbaar voor een toelichting.