Limburgse zorgtopman 'onherstelbaar geschonden' in zaak miljoenenfraude

Volgens Römkens heeft het Openbaar Ministerie (OM) het recht verspeeld de voormalige topman van Stichting Gehandicaptenzorg Limburg nog langer te vervolgen en moet de rechter de zaak schrappen. Datzelfde zou moeten gelden voor De J.’s levensgezel en medeverdachte Desiree T.



Het onderzoek naar De J. en zijn geliefde Desirée T. (tevens zijn voormalige secretaresse) loopt al jaren. Wat de uitkomst van de slepende zaak ook is, het leven van Guus de J. en Desirée T. is drastisch veranderd. Tot een paar jaar geleden woonden ze in een riante villa met rieten kap in het Zuid-Limburgse gehucht Thull. Nu verblijven ze verderop, in Schinnen, in een flatje boven het plaatselijke Aldi-filiaal.



Luxe leven

Hij noemt de miljoenenfraude zelf de grootst mogelijk onzin, maar justitie ziet dat anders. Guus de J. zou miljoenen aan AWBZ-gelden, bedoeld voor de ongeveer 1.500 gehandicapte cliënten van De J.'s Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (de SGL), hebben aangewend om zijn luxe leven te bekostigen. Zelfs de huur van zijn villa en de hobby van zijn paardrijdende dochter zou betaald zijn met geld dat gehandicapten toebehoorde.



Ook zou hij door een zakenrelatie een vals gedateerde brief hebben laten schrijven, waarin hij verklaart dat hij 90.000 euro van de SGL heeft ontvangen voor de overname van een inventaris voor acht werkplekken. In de praktijk zouden met dat bedrag hooguit drie werkplekken gekocht zijn, maar vooral meubels voor De J. zelf.



Zo gaat de lijst verdenkingen maar door. De J. zou voor ruim 300.000 euro onroerend goed en een ton aan paarden verduisterd hebben van de SGL. En voor ruim 70.000 euro kunstvoorwerpen, bijna 35.000 euro aan horloges, 14.000 euro aan audiovisuele apparatuur en bijna 3.000 euro aan fitnessapparaten.