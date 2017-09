Lippenbalsem onveilig? Onnodige ophef, aldus cosmeticabranche

Lichte paniek op sociale media: ,,Hoe zit het met Blistex? Ik ga het ook maar gelijk weggooien, want ik las ergens op het internet dat het ook troep is'', verzucht een facebookgebruikster. En ze is niet de enige. Veel mensen maken zich zorgen nadat Test-Aankoop, het Vlaamse zusje van onze Consumentenbond, alarm sloeg over de minerale oliën die vaak in de cosmetica gebruikt wordt.



Bekende merken als Labello en Vaseline blijken in sommige gevallen teveel MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons)en MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) bevatten. Deze stoffen zijn in gewone cosmetica geen probleem, maar als het wordt gegeten, is de kans op het ontwikkelen van ziekten zoals kanker groter. Er moet dus terughoudend met de mineralen worden omgegaan en dat gebeurt volgens testen van Test-Aankoop niet altijd.



Ronald van Welie, directeur van de Nederlandse cosmetica vereniging, volgt de commotie op de voet. ,,Ik heb nog geen contact gehad met de Belgen hierover, maar ik begrijp dat ze op hun site hebben laten zien welke balsems je beter niet kan gebruiken.''