LIVE | 2183 coronapatiënten in ziekenhuizen, laagste aantal sinds 21 maart

Video Boekingen zomervakan­tie stromen binnen

12 mei Een dag na de persconferentie waarop demissionair minister Hugo de Jonge de versoepeling van het reisadvies aankondigde, stromen de boekingen binnen bij de reisorganisaties. We durven vooral in de zomerperiode (juli en augustus) weer reizen te boeken naar het buitenland. De Griekse eilanden en de Spaanse eilanden Ibiza en Mallorca zijn het meest in trek.