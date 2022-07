LIVE | ‘30 procent kans’ dat landelijk hitterecord wordt verbroken, vanaf 11.00 code oranje

Tropische dagOp de eerste plaatsen in ons land is rond 10.00 uur de 30 graden aangetikt. Dat gebeurde het eerst aan de Westkust, op de Veluwe en in Zuid-Limburg. Vanaf 11.00 uur stelt het KNMI code oranje in. Dan gelden extra waarschuwingen en roept het KNMI op om vooral bij ouderen en kwetsbaren goed op te letten en uitdroging te voorkomen. Volg het laatste nieuws over de hitte in ons liveblog.