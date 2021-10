LIVE | 3737 coronagevallen, meer dan weekgemiddelde, lichte stijging aantal ziekenhuispatiënten

Tolk (36) op Nederland­se evacuatie­lijst ‘vermoord in Kaboel’: ‘Als dit klopt, is dat een drama’

14 oktober Een Afghaanse tolk die voor de Europese politiemissie in zijn land heeft gewerkt, is volgens zijn broer vermoord in Kaboel. Het gaat volgens betrokkenen om iemand die op de Nederlandse evacuatielijst staat.