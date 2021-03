LIVE | 3924 nieuwe besmettingen, ‘EU-exportverbod blijft zolang AstraZeneca vaccins niet levert’

De Denktank Coronacrisis stelt in een nieuw advies dat het een goed idee is om mensen met een negatief testbewijs toegang te geven tot bioscopen en festival. Voorwaarde is dat de privacy wordt gewaarborgd en de maatregel tijdelijk is. Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat het kabinet bezig is met het technisch mogelijk maken van een zogenoemd ‘coronapaspoort’, maar dat er nog wel wat vragen zijn. ,,Wat we niet willen, is een vaccinatieplicht, ook niet indirect.’’ Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.