LIVE | Aangepaste versie vaccin Moderna klaar voor klinische proeven, haalbaarheid estafette met Olympische vlam nog onduidelijk

CoronaMinister De Jonge vindt uitspraken van FvD-Kamerlid Van Haga over mogelijke bijwerkingen van coronavaccins ‘gevaarlijk’. ,,Wanneer je mensen in verpleeghuizen vaccineert, overlijden er mensen ná die vaccinatie’’, stelt De Jonge. ,,Maar pas nou op om daar dóór vaccinatie van te maken.’’ Het RIVM meldt vandaag 4420 nieuwe coronabesmettingen en spreekt van een ‘derde golf’, omdat het aantal positieve testen vorige week met 19 procent toenam. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.