LIVE | Aangiften om fraude coronaregeling, honderd Nederlandse meldingen bijwerkingen coronavaccin

VIDEO Experts pleiten voor hard ingrijpen: Avondklok, visitever­bod en strenger handhaven

12 januari Met het oog op de Britse variant - die nu nog smeult, maar mogelijk ontaardt in een grote brand - is verlenging van de lockdown niet voldoende, stellen critici. Het moet nog véél strenger: langer afwachten kan volgens hen resulteren in een grote derde golf. Maar wat kunnen we nog doen?