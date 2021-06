LIVE | Aantal coronabesmettingen flink gedaald: 38 procent minder dan vorige week

coronavirusWie in 1995 of 1996 geboren is, kan vanaf vandaag online een afspraak maken voor het halen van een coronaprik. ‘Zegt het voort’, twittert coronaminister De Jonge opnieuw. Marokko opent veel grenzen weer voor reizigers uit het buitenland. Marokkanen die elders verblijven, kunnen met korting een reis naar het geboorteland boeken. De toeloop is enorm. Tot eind augustus zijn vrijwel alle vluchten volgeboekt. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.