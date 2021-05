LIVE | Aantal patiënten in ziekenhuizen blijft dalen, Nederlanders weer zonder quarantaine welkom in Portugal

CORONAVIRUSHet aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vandaag voor de vijfde dag op rij afgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. In totaal worden er momenteel 1731 coronapatiënten in ziekenhuizen behandeld, 91 minder dan vrijdag. En Nederlanders hoeven bij een bezoek aan Portugal niet meer twee weken in quarantaine. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.