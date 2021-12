LIVE | Advies VS: liever niet prikken met Janssen-coronavaccin, meer oud papier door besteldrift pakketjes

CoronavirusEen team van medisch deskundigen heeft in een advies aan de Amerikaanse regering gezegd dat de vaccins van Pfizer en Moderna beter voldoen dan het Janssen-vaccin. Het panel wijst op de zwakkere bescherming en grotere risico’s van Janssen (Johnson & Johnson), zoals stolsels in het bloed. En de versnelde boostercampagne zorgde voor een piekbelasting bij het callcenter van de GGD’en. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.