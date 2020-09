LIVE | Advocaat: ‘Mijn cliënt kan onmogelijk de moord op Wiersum hebben gepleegd’

videoIn de beveiligde rechtbank op Schiphol is vanmorgen het proces hervat tegen drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Het gaat om Moreno B. en Giërmo B. en Anouar Taghi, de neef van Ridouan Taghi. Het is voor het eerst dat de drie verdachten tegelijkertijd voor de rechter verschijnen. Verslaggever Yelle Tieleman is er bij en doet verslag.

,,Het is onmogelijk dat mijn cliënt het gedaan kan hebben.” Dat zei advocaat Gerald Roethof maandag tijdens een nieuwe inleidende zitting tegen drie verdachten, die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum.

Volledig scherm Rechtbanktekening van Anouar Taghi tijdens een eerdere inleidende zitting © ANP Het was vrijdag een jaar geleden dat Wiersum, die als advocaat kroongetuige Nabil B. bijstond, voor zijn woning in Amsterdam Buitenveldert werd vermoord. Een enorm rechercheonderzoek bracht de politie al snel tot drie mannen: Anouar Taghi uit Maarssen (een volle neef van Ridouan Taghi) , Moreno B. uit Rotterdam en Giërmo B. uit Almere. Maandag verschenen zij voor het eerst tegelijkertijd voor de rechter, in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

‘Ik word gezocht voor de moord op Wiersum’

De twee laatstgenoemden zouden volgens het OM de schutters zijn geweest, terwijl Anouar Taghi tot een groep voorverkenners zou behoren. Hij zou leiding hebben gegeven aan een groep Utrechtse autodieven, die snelle gestolen auto’s leverden voor het plegen van misdrijven. Ook heeft de recherche een telefoongesprek van hem afgeluisterd. ,, Ik word gezocht voor de moord op Wiersum en ga daarom een tijdje uit de lucht. Mijn dna is gevonden,” zei hij daarin. Maar volgens zijn advocaat was dat slechts een smoes om af te komen van iemand die hem lastigviel. ,,Hij was nog geen verdachte in de zaak en bovendien is er geen dna van hem gevonden.” Ook wist Taghi volgens zijn advocaat niet dat de auto’s gebruikt zouden worden voor een moord.

Gerald Roethof, de advocaat van Moreno B., hield een vurig pleidooi waarin hij pleitte voor het opheffen van het voorarrest van zijn cliënt. Volgens hem is het onmogelijk dat B. de moord op Wiersum heeft gepleegd, omdat zijn uiterlijk ‘totaal niet’ overeenkomt met een signalement dat werd opgegeven door een ooggetuige. ,,Het is een jaar geleden dat Wiersum werd vermoord. Er werd gesproken over een aanval op de rechtsstaat. Maar laten wij niet nog een keer rechtsstatelijke beginselen schenden. We mogen de ooggetuigen niet negeren. Soms als de druk op een proces groot is, dan zien je helaas dat er wel eens een vorm van tunnelvisie ontstaat.”

‘Niemand zei: een pikzwarte man’

Dat Moreno B. maandag voor het eerst ook zelf naar de zitting kwam, was volgens Roethof ook niet zonder reden. Hij wilde graag dat de rechters zijn cliënt goed konden bekijken. ,,Er werd in het signalement gesproken over een slanke man van 20 tot 25 jaar. Kijkt u maar eens naar mijn cliënt. Waar ziet u een slanke man? Dit is een dubbelgespierde man.” De schutter zou volgens ooggetuigen een smal en puntig gezicht hebben. ,,Getuigen spraken van een Surinaams-Antilliaans uiterlijk, en weer een andere getuige had het over een Noord-Afrikaans uiterlijk. Maar niemand zei: een pikzwarte man,” verwijzend naar de huidskleur van zijn cliënt.

Eerder liet het OM weten dat het voorarrest van drie voorlopig voort moet blijven duren. Volgens de officieren van justitie is er veel bewijs tegen de verdachten. Zo is er dna gevonden van de verdachten in de vluchtauto’s en auto’s die werden gebruikt bij voorverkenningen. Ook komen bewegingen van deze auto’s overeen met de mastgegevens van de telefoons die aan hen worden toegeschreven.

