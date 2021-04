LIVE | Amerikaan verdiende een miljoen met nepmedicijn, april is dodelijkste maand tot nu toe in Brazilië

CoronavirusMinder dan vijf maanden na de eerste vaccinatie tegen Covid-19 zijn er 1 miljard inentingen gezet in 207 landen, becijfert persbureau AFP op grond van zijn eigen database. 58 procent van alle prikken is gezet in China, India en de Verenigde Staten. Ondertussen was het vanmiddag onrustig in Breda, waar vandaag het afgelaste testevenement 538 Oranjedag in Breda zou plaatsvinden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.