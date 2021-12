LIVE | Australische vicepremier test positief bij bezoek aan VS, ‘Inreisverbod schaadt reputatie Canada’

Hoe de vaccinatie-aan­pak van deze dokter blijkt te werken: ‘Doe dan maar een prikkie’

Onvermoeibaar trekt de Utrechtse huisarts in opleiding Bernard Leenstra met zijn collega’s van winkelcentrum naar winkelcentrum. Kou en regen trotseren ze om hét gesprek van het moment aan te gaan: laat je vaccineren en als je het niet doet, doe dat om gegronde redenen. Hun aanpak heeft zoveel succes – ze trekken daadwerkelijk mensen over de streep – dat in steeds meer plaatsen in Nederland zorgmedewerkers de straat op gaan om met mensen te praten over het vaccin.

8 december