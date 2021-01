LIVE | Avondklok van kracht: Politie deelt eerste boetes uit in Rotterdam, teststraat in lichterlaaie bij protest in Urk, 12 arrestaties in Stein

Vanaf vandaag is de avondklok van kracht in Nederland. Dat betekent dat tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends iedereen binnen blijft, op enkele uitzonderingen na. In verschillende plaatsen in Nederland protesteren burgers tegen de avondklok. Verder deelt de politie meerdere bekeuringen uit. Alle ontwikkelingen rondom de avondklok volgen we in ons liveblog.