LIVE | ‘Bedrijfsartsen worstelen met aanpak coronaklachten’, anti-corona flashmob in Arnhem

Coronacij­fers laten heel voorzich­tig verbete­ring zien

6 mei De coronacijfers lijken heel voorzichtig de goede kant op te gaan. Het aantal besmettingen ligt over de afgelopen zeven dagen bijna 7 procent lager dan in de week daarvoor. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt iets. Het zijn er nu op de verpleegafdelingen gemiddeld 241 per dag, dat waren er een kleine week geleden nog 267 per dag. Alleen op de ic's gaat het nog niet beter.