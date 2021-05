LIVE | Besmettingen Sint Maarten alarmerend, ‘trollenleger verspreidt desinformatie over corona’

update | video Grote brand in Schilders­wijk: bewoners opgevangen in hotel, nog steeds veel rook en instor­tings­ge­vaar dreigt

10:19 In meerdere woningen aan de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk woedt brand. Er zijn tientallen woningen ontruimd. Het vuur is om 09.45 uur nog altijd niet onder controle. Er hangt een drone in de lucht op zoek naar brandhaarden die mogelijk weer oplaaien. Het is voor de brandweerlieden te gevaarlijk nu naar binnen te gaan, het is té heet en er dreigt instortingsgevaar.