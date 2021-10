LIVE | Bijna 8000 nieuwe coronabesmettingen, weekgemiddelde loopt op

CORONAVIRUSHet aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen etmaal toegenomen tot 7999. Dat zijn er bijna 600 meer dan vrijdag. Daarmee is het weekgemiddelde verder opgelopen. In Nederlandse ziekenhuizen zijn ook iets meer coronapatiënten opgenomen. Vandaag liggen er 1042 mensen met Covid-19. Burgemeesters van de Biblebelt maken zich zorgen om de stijgende ziekenhuisopnames. Daarom gaan huisartsen op Urk vanuit hun eigen praktijk vaccineren. Het vorige liveblog kunt u hier teruglezen.