Noodopvang Harskamp zaterdag dicht om demonstra­ties NVU en AFA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) houdt de poorten van de opvang in Harskamp zaterdag dicht. Zowel de rechts-extremistische NVU houdt zaterdag een demonstratie in het dorp, maar er is ook een tegendemonstratie aangekondigd van de AFA.

5 november