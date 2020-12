LIVE: Britten geven vaccin AstraZeneca groen licht, Duitsland telt ruim 1100 coronadoden op één dag

VIDEO Druk op zorgperso­neel wordt te hoog: ‘Ouderen minder douchen of geen dagbeste­ding’

29 december De druk op de ouderenzorg is door het coronavirus zo groot dat ouderen de komende weken mogelijk niet de zorg zullen krijgen die zij gewend zijn, stelt branchevereniging Actiz. Zo is minder vaak douchen of het stopzetten van de dagbesteding een optie.