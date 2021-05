LIVE | ‘CDC onderzoekt mogelijke hartproblemen bij tieners na vaccinatie’, Duitsland grijpt in tegen Indiase variant

Stemmers klagen massaal over niet meegetelde stemmen: ‘Bizar! Sms dat voting is afgelopen’

8:48 Mensen die in Nederland hebben gestemd tijdens de grote finale van het Eurovisie Songfestival klagen massaal dat hun stem ten onrechte niet is meegeteld. Zij kregen - soms pas vroeg in de ochtend, bijvoorbeeld om 4.55 of zelfs pas om 5.05 uur - een berichtje terug met de mededeling dat hun stem niet is meegeteld, omdat ze te laat zouden zijn geweest.