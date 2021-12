LIVE | China telt snelste stijging besmettingen in 21 maanden, ruim 6000 ‘kerstvluchten’ geannuleerd

CoronavirusDe corona-uitbraak in de Chinese stad Xi’an heeft ertoe geleid dat China zaterdag zijn hoogste aantal binnenlandse besmettingen op één dag telde in 21 maanden tijd. In het Belgische Oostende zijn de afgelopen week 10 kinderen in het ziekenhuis opgenomen die besmet waren met het coronavirus. De meesten hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar de toestroom is toch opvallend, zegt een woordvoerder. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.