LIVE | CoronaMelder-app 48 uur plat om datalek, ‘Avondklok had geen effect op ziekenhuisopnames’

Buiten hutjemutje op elkaar met Koningsdag: hoe gevaarlijk is dat?

28 april Je kunt er inmiddels de klok op gelijk zetten. Zo gauw het ergens druk is, zoals tijdens Koningsdag, is er een viroloog die waarschuwt voor het mogelijke effect op besmettings- en ziekenhuiscijfers. Toch is het moeilijk om aan te tonen dat dit soort massabijeenkomsten veel verschil maken.