LIVE | ‘Covid kostte Europees voetbal 7 miljard euro’, Nieuw-Zeeland nog zeker tot oktober gesloten voor internationale toeristen

Shorttrac­ker Dylan Hoogerwerf fotoshopt erop los op social media: ‘Uit de hand gelopen hobby’

In een sober decor middenin Peking bereidt shorttracker Dylan Hoogerwerf zich voor op de Olympische Spelen. Kiekje hier, filmpje daar en fotoshoppen maar. De 26-jarige Westlander maakt er in China het beste van en daar kan zijn miljoenenpubliek op sociale media van meegenieten. Het liefste had hij zijn volgers ook nog laten zien hoe hij zelf een olympische tatoeage op zijn lichaam aan zou brengen. ,,Maar dat mag van de bondscoach even niet.”

31 januari