LIVE | Curaçao verbiedt dansfeesten, ‘Omikronvariant rekt zorgsysteem op tot de grens’

In Amstelveen doodgescho­ten man is bekende crimineel Itzhak Meiri, stond op dodenlijst

De 56-jarige Almeerder die vanochtend is doodgeschoten in Amstelveen is Itzhak Meiri, een zeer bekende in het Amsterdamse criminele milieu. Hij werd in 2008 veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het afpersen van Amsterdamse zakenlieden en stond al jaren op een dodenlijst, meldt het Parool.

22 december