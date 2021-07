LIVE | Dalende trend lijkt voorbij: ic-bezetting stijgt licht, meer besmettingen door avond in Enschedese kroeg

CoronavirusIntensive care-hoofd Diederik Gommers, van het Rotterdamse Erasmus MC, denkt dat de deltavariant in ons land niet snel tot een nieuwe lockdown zal leiden. Overvolle ziekenhuizen voorziet Gommers dan ook niet. ,,We denken dat we het kunnen controleren.’’ Na onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Portugal te hebben toegeslagen heeft de virusmutatie nu ook bij onze zuiderburen de overhand. Mensen geboren in 2006 kunnen vanaf vandaag een afspraak voor het coronavaccin maken. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.