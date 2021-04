LIVE | Dodenherdenking ook dit jaar zonder publiek, wereldwijd ruim 150 miljoen besmettingen

coronavirusIn de Indiase hoofdstad New Delhi is een eerste vliegtuig met noodhulp uit de Verenigde Staten aangekomen. De VS heeft India voor 100 miljoen dollar aan hulp toegezegd. Nog maar 49 procent van de ziekenhuizen kan alle zogenoemde kritieke planbare zorg, die binnen zes weken moet plaatshebben om gezondheidsschade te voorkomen, nog op tijd geven. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.